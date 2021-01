Batwoman, Javicia Leslie sogna un crossover con un'altra serie DC: ecco quale

Nella seconda stagione di Batwoman, che debutterà il prossimo 17 gennaio, Javicia Leslie sarà Ryan Wilder, e prenderà il posto della Kate Kane portata sullo schermo da Ruby Rose. In una recente intervista, l'attrice ha parlato dei suoi piani per il futuro, rivelando l'intenzione di realizzare un crossover con un'altra serie DC.

Javicia Leslie, come ha raccontato, sogna un incontro ravvicinato tra Batwoman e Black Lightning. L'ipotesi, però, sembra già sfumata a causa della pandemia.

"Sono così affranta per la situazione Covid perché so che è l'ultima stagione di Black Lightning e mi sarebbe piaciuto fare un crossover con loro. Nafessa Williams e Jordan Calloway sono due miei buoni amici, e sarebbe stato fantastico recitare con loro e interpretare dei supereroi tutti nello stesso show. Sarebbe stato epico."

In ogni caso, l'attrice ha sottolineato che, non appena sarà possibile, le piacerebbe realizzare comunque un crossover. "Qualunque show abbia persone di colore" ha aggiunto, "voglio fare un crossover con lui, perché voglio solo che sia un crossover super nero."

A causa della pandemia, è stato annullato anche il crossover, già annunciato, tra Batwoman e Superman & Lois. "Non siamo in grado fisicamente di farlo. Non possiamo incrociare le troupe perché rischiamo di essere esposti al contagio del Covid" ha spiegato la showrunner di Batwoman Caroline Dries.

Per altri approfondimenti su Batwoman, rimandiamo al look della villain Safiyah Sohail e alle reazioni del cast all'arrivo di Javicia Leslie.