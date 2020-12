Batwoman: Javicia Leslie si unisce alla campagna CW: "I veri eroi indossano la maschera"

Manca poco più di un mese al ritorno di Batwoman, e dopo tutto ciò che è successo nell'ultimo anno, ritroveremo una serie completamente nuova. Abbiamo già avuto modo do vedere che il titolo del primo episodio cita la scomparsa di Kate Kane ma, sembra che le sorprese non siano terminate qui.

I fan sono stati così ansiosi di vedere il debutto di Javicia Leslie nei panni di Batwoman, soprattutto dopo aver dato un primo sguardo al suo nuovo costume. Nel frattempo, The CW continua nella sua campagna pro-mascherina "i veri eroi mostrano la mascherina", che mostra i personaggi dei loro vari spettacoli che indossano dispositivi di protezione, con lo scopo di ispirare i telespettatori a fare altrettanto. L'ultimo video diffuso ci mostra proprio Javicia Leslie nei panni di Batwoman con una mascherina bianca che copre il suo volto. Nel video appaiono tra l'altro Superman, The Flash e molti altri iconici personaggi del mondo DC.

Leslie entrerà nella storia come la prima attrice nera a interpretare Batwoman in live-action e i fan non vedono l'ora di scoprire come sarà la sua Ryan Wilder, una ragazza con un passato difficile che presto diventerà la nuova paladina di Gotham City. Voi cosa ne pensate di questa sua nuova protagonista? Fatecelo sapere nei commenti.