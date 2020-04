Batwoman: Joker potrebbe essere morto nell'Arrowverse

Dopo aver visto la foto del diciottesimo episodio di Batwoman, vi segnaliamo un importante sviluppo nell'Arrowverse rivelato nel corso della puntata della serie incentrata su Kate Kane, personaggio interpretato da Ruby Rose.

La puntata dal titolo "A Narrow Escape" ci ha mostrato la protagonista dello show in difficoltà, dopo aver infranto una delle regole più importanti uccidendo Cartwright. Nel corso dell'episodio tenterà di affrontare questo problema, convincendo nel frattempo Luke Fox a non eliminare l'assassino di suo padre. Durante un emozionante dialogo tra i due Kate rivela a Luke di essere stata lei ad uccidere Cartwright, sentendosi in colpa per la sua azione. Luke decide quindi di parlarle del cugino Batman, spiegando che anche lui ha infranto la promessa di non uccidere nessun criminale, facendole notare che sono cinque anni che Joker non cerca di attaccare Gotham City.

La notizia ha subito sorpreso tutti i fan dei fumetti DC, che hanno scoperto così che uno degli antagonisti di Batman più famosi non farà mai parte dell'universo prodotto dall'emittente televisiva The CW. Ricordiamo che la serie ha subito una pausa di un mese, a causa dell'emergenza Coronavirus, in attesa di vedere le restanti puntate vi lasciamo con la nostra anteprima della prima stagione di Batwoman.