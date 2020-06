Batwoman: senza Kate Kane un grave buco di trama in Crisi sulle Terre Infinite, ecco quale

Con l'uscita di scena di Kate Kane nei panni di Batwoman, abbiamo già avuto modo di vedere come questo avrebbe influito sui futuri crossover dell'Arrowverse a cui stava già lavorando la produzione dello show prima del lockdown.

Ma tornando per un attimo a Crisi delle Terre Infinite, dall'ultimo mega crossover della CW, sappiamo anche che Kate Kane ha avuto un ruolo piuttosto rilevante all'interno di quella storia, storia che ha introdotto anche un seguito per il personaggio di Batwoman.

Infatti durante la seconda parte dell'evento l'onnipotente The Monitor, durante un dialogo, ha detto che Kate Kane sarebbe stata "il pipistrello del futuro", ed avrebbe quindi avuto un ruolo fondamentale all'interno dell'Arrowverse. Ma stando alle ultime affermazioni sembra che Kate sarà destinata a scomparire dalla trama in circostanze misteriose, come ha da poco annunciato la showrunner della serie Caroline Dries.

Non è chiaro ancora come la nuova protagonista, Ryan Wilder, potrà inserirsi nel contesto già collaudato di supereroi che si è costruito nel tempo e solo adesso iniziava ad introdurre Kate Kane all'interno della squadra. Ci vorrà sicuramente un po' per "assimilare" il nuovo personaggio, e questo causerà un buco nelle trame future annunciate con "Crisi delle Terre Infinite".

Non ci resta che aspettare di vedere come gli showrunner decideranno di procedere e se questa falla verrà rimarginata, ma soprattutto come. Non sono poche le polemiche arrivate dopo l'annuncio di voler sostituire il personaggio di Kate Kane nella serie di Batwoman. Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.