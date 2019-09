Batwoman: Kate Kane è pronta a tutto nel nuovo teaser ufficiale della serie The CW

A poco più di un mese dal suo debutto nell'Arrowverse, The CW ha diffuso in rete un nuovo teaser ufficiale di Batwoman che offre un nuovo sguardo a Ruby Rose nei panni di Kate Kane . Potete trovare il filmato all'interno della notizia.

Tre anni fa Batman è scomparso spaccando in due la città tra chi è terrorizzato e chi nutre ancora delle speranze, ci fa sapere la voce fuori campo della protagonista nel teaser, ma sembra proprio che Gotham abbia già trovato la sua nuova vigilante.

Inoltre ha inoltre accompagnato il filmato con una nuova sinossi ufficiale: "Kate Kane (Ruby Rose) si libra tra le strade di Gotham nei panni di Batwoman. Ma non chiamatela ancora un'eroina. In una città dal disperato bisogno di un salvatore, dovrà sconfiggere i propri demoni prima di diventare il nuovo simbolo per la speranza di Gotham."

Negli Stati Uniti la premiere di Batwoman è fissata per il prossimo 6 ottobre su The CW. Nel corso della prima stagione, dopo aver già esordito in Elsewhere, Kate Kane parteciperà al mega crossover dell'Arrowverse che coinvolgerà Arrow, The Flash, Supergirl e Legends of Tomorrow: qui trovate le date ufficiali di Crisi sulle Terre Infinite.



Siete rimasti colpiti da questo nuovo teaser ufficiale? Fatecelo sapere nei commenti, nel frattempo vi rimandiamo al nuovo poster ufficiale di Batwoman.