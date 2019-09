Batwoman: Kate ha alcuni problemi con le regole nel nuovo spot ufficiale

The CW ha diffuso in streaming un nuovissimo spot ufficiale di Batwoman, la cui prima stagione esordirà sul network a partire dal prossimo 6 ottobre.

Nel filmato vediamo alcune scene che coinvolgon Kate Kane ovvero Batwoman, interpretata da Ruby Rose, e dove la vediamo ripetere che il mondo delle regole non le appartiene affatto, suggerendo appunto il suo ruolo di crociata all'interno della narrazione contro i criminali della città. A questo punto la vediamo discendere nella Bat-caverna e scoprire quindi il segreto di suo cugino Bruce Wayne, ovvero la sua identità di Batman. In una scena vediamo anche il costume del Crociato incappucciato comparire dinanzi a lei.

La serie fa parte dell'Arrowverse e sarà coinvolta nell'evento Crisi sulle terre infinite. Tra l'altro, il debutto del personaggio è avvenuto proprio nel crossover precedente, Elseworlds. Su queste pagine potete anche recuperare il trailer ufficiale, nel quale potevamo dare una prima occhiata al costume che Batwoman indosserà nel corso di questa prima stagione ufficiale. Così come potete vedere il poster ufficiale della serie impregnato del colore rosso.

Nella sinossi in forma ridotta possiamo riassumere il senso di questa prima stagione ai nastri di partenza: "Kate Kane (Ruby Rose) si libra tra le strade di Gotham nei panni di Batwoman. Ma non chiamatela ancora un'eroina. In una città dal disperato bisogno di un salvatore, dovrà sconfiggere i propri demoni prima di diventare il nuovo simbolo per la speranza di Gotham".