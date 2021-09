Batwoman, Killer Croc parteciperà alla terza stagione? L'indizio nel trailer

Il trailer della terza stagione di Batwoman è stato distribuito nella giornata di lunedì, mostrando le prime sequenze dei prossimi nuovi episodi della serie DC. Dopo la scioccante rivelazione del finale di stagione gli spettatori sono ansiosi di poter vedere come si evolveranno le vicende della serie tv con protagonista Wallis Day.

Sappiamo già che in Batwoman 3 ci sarà Poison Ivy tra i villain, interpretata da Bridget Regan. Tuttavia c'è la possibilità che il trailer abbia confermato la presenza di un altro villain iconico targato DC: Killer Croc.

Circa quarantacinque secondi dopo l'inizio del trailer, Ryan Wilder/Batwoman (Javicia Leslie), viene mostrata mentre salta alle spalle di una bestia enorme.



Il filmato è molto breve e difficile da comprendere, ma un frangente del video sembra mostrare davvero Killer Croc.

Il personaggio debuttò per la prima volta nel 1983; un uomo di nome Waylon Jones soffriva di una condizione della pelle che lo faceva sembrare un coccodrillo.

Killer Croc è diventato un personaggio molto importante nel DC Universe, e ha partecipato anche a Suicide Squad, diretto da David Ayer.



Nel frattempo scoprite un nuovo teaser di Batwoman 3 con Alice, in attesa dei nuovi episodi della serie. Nelle prime due stagioni la protagonista era Ruby Rose, che ha poi abbandonato il ruolo e la produzione della serie tv DC, una delle più apprezzate sul piccolo schermo dai fan.