Batwoman: La Figlia di Joker fa parte del canone della serie?

Come è possibile leggere nella sinossi di Grinning from ear to ear, Batwoman affronta una nuova terribile minaccia: una criminale che prende di mira le star dei social media sfigurandole.

Si tratta di una trasposizione del personaggio noto come La Figlia di Joker. Nei fumetti la parentela della villain è controversa proprio perché si spaccia per la figlia di altri criminali, ma il suo nome originario è Duela Dent.

Nell'episodio di Batwoman la vediamo inizialmente in un flashback del 2011, mentre è intenta a truccarsi allo specchio. È allora che qualcuno la chiama e le dice di sbrigarsi; lei però non riesce ad essere soddisfatta del proprio look e ciò che vede nello specchio è una versione distorta di sé stessa: per questo colpisce lo specchio, rompendolo, e si sfigura completamente il volto, mentre sua madre accorre disperata. Dopo la fugace origin story, l'episodio chiarisce che Duela è la nipote di Harvey Dent. Viene poi affidata alle cure del dottor Ethan Campbell (in realtà August Cartwright), il quale a sua volta indossa una maschera.

Un personaggio davvero inquietante e autolesionista, che fa della trasfigurazione il suo punto di forza. Nella clip del quattordicesimo episodio di Batwoman possiamo vedere come la protagonista apprende della sua esistenza.