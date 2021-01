Batwoman: La premiere della seconda stagione rivela cosa è successo a Kate Kane

Il network televisivo ha condiviso le prime foto della seconda puntata di Batwoman 2, inoltre la premiere ha svelato il destino di Kate Kane, personaggio interpretato da Ruby Rose e protagonista della prima stagione.

La showrunner della serie aveva rivelato che la prima puntata inedita avrebbe svelato qualche dettaglio in più sulla scomparsa della protagonista, come si può capire anche dal titolo dell'episodio, denominato "What Happened to Kate Kane?". Ryan Wilder, il personaggio interpretato da Javicia Leslie, si trovava nel suo furgone, quando un incidente aereo sconvolge per sempre la sua vita: nel relitto infatti trova alcuni passeggeri feriti a morte e una borsa in cui è presente il costume di Batwoman.

Luke Fox capisce subito che l'aereo che avrebbe dovuto riportare Kate Kane a Gotham da National City è precipitato, anche se per ora non è ancora stato ritrovato il corpo dell'ex supereroina, per questo personaggi come Mary sperano ancora che Kate possa ricomparire sana e salva nella città. Anche Alice è sconvolta alla notizia della scomparsa di Kate, e i fan riescono ad avere un importante indizio riguardo l'incidente aereo dopo aver letto un messaggio che il personaggio interpretato da Rachel Skarsten riceve da Safiyah Sohail, in cui è presente questa frase: "Adesso siamo pari".

In attesa di scoprire altre novità, vi lasciamo con la sinossi ufficiale della terza puntata di Batwoman.