Batwoman, Leah Gibson e Nathan Owens si aggiungono al cast per la seconda stagione

La Gotham City di Batwoman sta per accogliere due nuovi personaggi. Mercoledì è stato annunciato che Leah Gibson, ex star di Jessica Jones, e Nathan Owens di Devious Maids, sono stati scelti per interpretare dei ruoli ricorrenti per la seconda stagione dello show.

I due sono solo gli ultimi due volti nuovi di una serie totalmente rinnovata che vedrà Javicia Leslie interpretare la nuova protagonista della serie Ryan Wilder/Batwoman, e Shivaani Ghai che interpreterà il principale villain nei panni della temibile Safiyah Sohail.

La Gibson, famosa anche per il suo lavoro in Sacred Lies and Manifest, interpreterà Tatiana, nota anche come "The Whisper". Descritta come un abile assassino, sembra essere imperturbabile e fredda come il ghiaccio di fronte a qualasiasi pericolo.Si tratta di una dei più importanti scagnozzi di Safiyah e nutre particolari sentimenti per il suo potente capo. Nel frattempo, Owens, che ha anche recitato in Days of Our Lives, interpreterà Ocean, descritto come un giardiniere e pensatore zen con un passato complicato, un soldato fedele e un combattente, che si trasferisce a Gotham in cerca di un nuovo inizio.

Non è chiaro a questo punto se il personaggio di Leah Gibson sia una nuova versione del versione di quella Whisper A'Daire tanto adorata dai fan di Batman e che abbiamo visto già in League of Assassins o se si tratta semplicemente di una libera ispirazione. Bisognerà quindi aspettare per scoprire se avrà anche le stesse straordinarie capacità tra cui si annoverano la longevità e la possibilità di cambiare forma.

Intanto le riprese della seconda stagione di Batwoman 2 sono da poco iniziate e presto tutti i nostri dubbi potranno essere fugati.