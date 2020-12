Batwoman, una 'lotta tra impostori' nella sinossi della premiere della seconda stagione

Manca poco all'uscita della stagione 2 di Batwoman, che come sappiamo avrà per protagonista Javicia Leslie nel ruolo di Ryan Wilder, che sostituirà la Kate Kane di Ruby Rose. The CW ha pubblicato la sinossi ufficiale del primo episodio, intitolato appunto What Happened to Kate Kane?, che andrà in onda domenica 17 gennaio.

La seconda stagione di Batwoman, dunque, inizierà così:

"Mentre amici e parenti continuano a sperare che Kate possa ancora essere ritrovata, una senzatetto di 25 anni di nome Ryan Wilder si imbatte nel costume di Kate. Concentrata sul non essere più una vittima, Ryan prende l'abito per utilizzarlo come armatura e si aggira per le strade di Gotham City, eliminando vari membri di una nuova banda chiamata False Face Society. Nel frattempo, sia Jacob Kane che Luke Fox lanciano le ricerche di Kate, Mary Hamilton è alle prese con la perdita di un altro membro della famiglia, Sophie Moore lotta con le cose lasciate non dette al suo primo amore e Alice è furiosa che qualcuno sia arrivato a Kate prima di poter compiere la sua vendetta. Allo stesso tempo, 'Bruce Wayne' (interpretato dalla guest star Warren Christie) ritorna con la scusa di cercare Kate, ma la verità è che vuole indietro il suo costume, e lo scontro tra gli impostori 'Batwoman' e 'Bruce' dà il via a una stagione ricca di azione."

Per altri approfondimenti su Batwoman, rimandiamo al recente poster di Javicia Leslie.