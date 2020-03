Batwoman mette in dubbio le sue abilità nell'episodio 'Through the Looking-Glass'

Dopo un episodio incentrato su Alice, la prima stagione di Batwoman continuerà con Kate Kane (Ruby Rose) che si ritroverà a mettere in dubbio le proprie abilità.

The CW ha infatti pubblicato la sinossi ufficiale di Through the Looking-Glass, l'episodio che andrà in onda il 22 marzo. Come avvenuto in altre puntate della serie, anche in questo titolo è evidente la citazione ad Alice nel Paese delle Meraviglie (Alice in Wonderland).



Il fatto che Kate inizia a dubitare di se stessa è qualcosa di comprensibile per i fan dello show, visti i recenti sviluppi. Dopo gli eventi di Crisi sulle Terre Infinite, infatti, è comparso un doppelganger di Alice/Beth, proveniente da una realtà alternativa e che si è subito legato a Kate, al punto che quest'ultima ha deciso di salvare proprio questa nuova versione, al posto dell'Alice del suo mondo. Dopo uno scambio di identità, che ha portato alla morte del doppelganger, Alice è sopravvissuta e la sua rabbia è diventata ancora più forte dopo la decisione della sorella. Queste vicende avranno un grande impatto su Kate, ma anche su Luke (Camrus Johnson), il quale ha visto morire la donna tra le sue braccia.



Leggiamo dunque la sinossi: "affrontare il passato - Kate inizia a dubitare del suo istinto e Luke riceve una notizia sconvolgente. Alice (Rachel Skarsten) cerca l'aiuto della sorella con una richiesta speciale". Nell'episodio compaiono anche Dougray Scott, Meagan Tandy, Nicole Kang e Camrus Johnson. Through the Looking-Glass è diretto da Sudz Sutherland ed è stato scritto da Nancy Kiu.



Restando in tema Arrowverse, vi segnaliamo anche la sinossi del nono episodio di Legends of Tomorrow 5.