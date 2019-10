Batwoman presa di mira dai troll su Rotten Tomatoes?

Batwoman ha finalmente debuttato su The CW, e le prime reazioni allo show sono già di pubblico dominio, soprattutto grazie a siti come Rotten Tomatoes. Eppure, facendo i conti, qualcosa non quadra nei "punteggi"...

La season premiere di Batwoman, il nuovo show dell'Arrowverse con protagonista Ruby Rose nei panni di Kate Kane (ovvero la cugina di Bruce Wayne/Batman), è andata in onda lo scorso 6 ottobre, facendo registrare dei buoni ascolti e un discreto successo di pubblico al network americano The CW.

A livello di punteggi e percentuali, però, ci sarebbe da fare un discorso più lungo.

Attualmente, Batwoman è stato certificato "fresco" dai critici che hanno deciso di utilizzare Rotten Tomatoes come piattaforma su cui inserire la propria valutazione, con 28 pareri positivi e 11 negativi.

L'audience score, tuttavia, sembrerebbe dissentire: con un totale di 2424 recensioni, il voto del pubblico parrebbe fermarsi all'8%.

Ora, vi saranno sicuramente recensioni autentiche tra queste, ma non sembra anche a voi che sia una media decisamente bassa, soprattutto contando il numero così elevato di visitatori che hanno lasciato il proprio parere?

Il sito Comicbook, a tal proposito, propone un confronto con un'altra recente uscita, la serie tv con protagonista Cobie Smulders, Stumptown, che avrebbe un totale di sole 79 recensioni da parte dei fan, nonostante abbia debuttato già da una settimana; e con un'altra serie dell'Arrowverse, The Flash, che sembrerebbe contare invece 801 user ratings... Per l'intera quinta stagione.

Che il numero abnorme di recensioni presenti sulla pagina Rotten Tomatoes di Batwoman, con basso, anzi, bassissimo punteggio annesso sia dunque opera dei troll dell'internet?

Chi lo sa...

Batwoman è in onda ogni domenica su The CW.