Batwoman si mostra nel nuovo trailer, senza l'iconica parrucca rossa

Il 6 ottobre, giorno del debutto di Batwoman, è sempre più vicino e The CW continua a stuzzicare l'attesa dei fan. Dopo la pubblicazione di un teaser trailer su Twitter, è arrivato un nuovo video dedicato a Kate Kane e alla sua ragazza Sophie Moore che, come ci ricorda il titolo del filmato, "vale la pena salvare".

Nel trailer, che trovate in cima all'articolo, vediamo frammenti della relazione tra le due donne ma qualcosa va storto perché Sophie (Meagan Tandy) viene rapita e Kate (Ruby Rose) interviene in suo soccorso.

Il video è anche l'occasione per dare uno sguardo al costume che l'eroina userà nei primi episodi, prima di abbracciare del tutto l'identità di Batwoman e iniziare a indossare l'iconica parrucca rossa, che qui è assente e possiamo immaginare che si farà attendere per un po' e dovremo aspettare prima di vederla come nel poster ufficiale.

Inoltre, possiamo intuire che verrà dato spazio alla relazione tra le due donne. Ricordiamo che Kate Kane è il primo personaggio apertamente omosessuale negli adattamenti dei fumetti DC.

La serie fa parte dell'Arrowverse e sarà coinvolta nell'evento Crisi sulle terre infinite. Tra l'altro, il debutto del personaggio è avvenuto proprio nel crossover precedente, Elseworlds.



Cosa ne pensate di questo primo costume indossato?