Batwoman: Nella seconda stagione scopriamo l'impatto dei supereroi sui cittadini di Gotham

La seconda stagione di Batwoman ha introdotto il personaggio di Ryan Wilder, una persona che trova per caso il vecchio costume della supereroina di Gotham City, spostando così il focus su una cittadina qualsiasi del luogo.

La stessa protagonista, interpretata da Javicia Leslie, è un esempio delle difficoltà nel vivere nella metropoli in cui sono attivi alcuni dei villain più famosi dell'universo DC: non solo all'inizio dello show troviamo Ryan Wilder che vive per strada, a causa di un'ingiusta condanna per un crimine che non ha mai commesso, inoltre viene rivelato che sua madre è morta a causa di Alice, rivale della protagonista della prima stagione dello show prodotto da The CW. Nel corso delle puntate abbiamo anche visto le enormi disparità presenti tra i cittadini di Gotham City, che vengono accentuate ancora di più dalla pericolosità del luogo e dall'enorme corruzione del distretto di polizia.

Secondo quanto scrivono i giornalisti di ComicBook.com, una delle differenze principali tra Ryan Wilder, Kate Kane e Bruce Wayne è proprio la provenienza della prima: si tratta infatti di una ragazza cresciuta lontano dagli ambienti più ricchi di Gotham City, che conosce bene le sofferenze delle persone comuni.