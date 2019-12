Batwoman, Nicole Kang si sente ancora una fangirl del mondo di Batman

Mentre Batwoman si prepara alla Crisi sulle Terre Infinite, il crossover che occuperà il suo prossimo episodio, l'interprete di Mary Nicole Kang ha parlato del suo rapporto con il mondo di Gotham City ora che, come ha sempre desiderato, ne fa parte attivamente.

"Il personaggio di Mary non ha mai visto la Batcaverna. Ma come Nicole, ogni volte che sono sul set visito la Batcaverna, perché credo che sia incredibile... è strepitosa" ha detto l'attrice durante una recente intervista con Comicbook.com. "Onestamente, non invecchia mai. E poi introducendo Julia Pennyworth ci leghiamo ad Alfred, anche solo le persone che introduciamo possono essere significative. Anche solo menzionare il nome di Bruce.

La Kang, come tanti altri attori della sua generazione, è cresciuta con la trilogia di Batman firmata da Christopher Nolan: "E quelle riprese della Wayne Tower a Chicago, quelle inquadrature sono iconiche. Questo è Christopher Nolan, è ciò con cui sono cresciuta. Non credo che invecchierà mai. Mary non conosce nemmeno la propria identità. Perciò è ancora una fangirl, io sono ancora una fangirl."

L'attrice di recente ha promesso un grande colpo di scena per il finale di Batwoman. Per altri approfondimenti sulla serie, vi consigliamo di leggere le nostre prime impressioni su Batwoman.