Batwoman, non temete: sapremo che fine ha fatto Kate Kane, promette la showrunner

I fan di Batwoman, e in particolare della Kate Kane di Ruby Rose, possono stare tranquilli: la sua storia avrà una conclusione soddisfacente, parola della showrunner della serie.

Lo scorso maggio Ruby Rose lasciava il ruolo da protagonista in Batwoman, la serie tv dell'Arrowverse incentrata sul personaggio di Kate Kane, e al suo posto subentrava Javicia Leslie, a.k.a. Ryan Wilder. Ma con un nuovo personaggio principale a guida dello show, è stato impossibile non chiedersi: Che fine ha fatto Kate? Ci verrà mostrato, o si glisserà semplicemente sulla cosa?

"Sì, è qualcosa che avrà una risoluzione" rivela la showrunner della serie The CW, Caroline Dries "Il pubblico sa che l'attrice che interpreta Kate Kane ha lasciato lo show, quindi non voglio che le persone possano vederla come una questione irrisolta".

"Da storyteller, vi dirò una cosa: ci saranno davvero tanti rivolti inaspettati e colpi di scena. Sarà come andare sulle montagne russe per tutti i nostri personaggi. E la mia speranza è che possa essere davvero una risoluzione soddisfacente [per il personaggio]" conclude.

In precedenza, la Dries aveva già anticipato che non si sarebbero scordati di Kate, e che la sua scomparsa sarebbe stata uno dei grandi misteri della seconda stagione di Batwoman.

Ma come verrà risolta la questione... Beh, avremo i primi indizi questa domenica nella premiere della nuova stagione.