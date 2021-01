Batwoman, nuova foto dal prossimo episodio: Ryan arriva nel Batcaverna!

La nuova Batwoman di Gotham City incontra la vecchia squadra di Kate Kane nella foto in anteprima per il secondo episodio della Stagione 2 della serie The CW, intitolato "Prior Criminal History".

L'immagine, che come al solito trovate in calce all'articolo, rivela la nuova protagonista Ryan Wilder (interpretata da Javicia Leslie) all'interno della Batcaverna, dove secondo la trama ufficiale dell'episodio incontrerà nientemeno che Luke e Mary. La sotto-trama invece sembra continuare la ricerca di Kate, con Jacob e Sophie ancora impegnati nella loro indagine.

Ecco la sinossi completa di "Prior Criminal History":

"Dopo il suo rapido giro di prova con indosso la Bat-tuta, Ryan Wilder (Javicia Leslie) deve tornare ad affrontare le sfide quotidiane della vita nei panni di se stessa. Nel frattempo, Alice (Rachel Skarsten) ha un nuovo, subdolo piano: con Kate ancora scomparsa e la città in rivolta, Luke (Camrus Johnson) e Mary (Nicole Kang) sono alla disperata ricerca di un appiglio mentre Ryan indosserà nuovamente la tuta e si troverà faccia a faccia con Alice per il prima volta. Carl Seaton ha diretto l'episodio scritto da James Stoteraux e Chad Fiveash".

