Batwoman: ecco le nuove foto tratte dal prossimo episodio 'Take Your Choice'

Come è facile intuire dalla sinossi della nuova puntata di Batwoman, le cose iniziano a complicarsi davvero. Nelle foto diffuse vediamo più da vicino Beth Kane alle prese con un problema molto serio.

Il personaggio è stato introdotto come una versione alternativa di Alice. Sono la stessa persona, ma coesistono in un'unica realtà, e questo non può che essere un guaio per entrambe, dato che nel precedente episodio avevano accusato un violento mal di testa. È possibile che solo una di loro possa sopravvivere nella realtà di Earth Prime?

Le cause sono da ricercarsi nel crossover Crisi Sulle Terre Infinite, durante il quale il Multiverso è stato riavviato varie volte, con colpi di scena basati sulle diverse linee temporali in gioco e che hanno provocato più di qualche mal di testa (questa volta agli spettatori). Nelle foto vediamo Beth Kane decisamente provata, indizio che i suoi problemi si intensificheranno nel corso della puntata, e che gli altri personaggi dovranno sbrigarsi a trovare una soluzione.

La showrunner aveva anticipato che anche con Crisi Sulle Terre Infinite la serie avrebbe mantenuto una propria identità: "La cosa davvero importante per me mentre stavamo girando il crossover è che volevo veramente mantenere il tono della nostra serie ambientata a Gotham. Abbiamo appena iniziato, e per i nostri personaggi non è normale interagire con alieni e viaggiare in universi diversi o roba simile."

Intanto è stata annunciata l'attrice che interpreterà Nocturna in Batwoman, un'aggiunta interessante alla schiera di villain che l'eroina dovrà affrontare.