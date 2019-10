Batwoman: nuove immagini presentano il villain Alice

L'Arrowverse DC Comics si amplia e d'ora in avanti Kara Zor-El non sarà più l'unica eroina: Ruby Rose sarà Kate Kane, cugina di Bruce Wayne nonchè Batwoman in una nuova serie targata CW. Gotham è famosa per i suoi villain d'eccellenza e anche Kate avrà il suo bel da fare con Alice, che non è però l'unica minaccia all'orizzonte.

Fin da subito il trailer di Batwoman contrappone Kate ed Alice: se la prima è fiera e determinata, la seconda ha ben pochi scrupoli e in una scena minaccia con delle cesoie tre prigionieri, tirando a sorte su chi sarà la prima vittima. Nella sua dissolutezza, ad Alice (Rachel Skarsten) va riconosciuto il merito di essere il motivo per cui Kate sceglie di combattere il crimine: è solo dopo che Alice e la sua Wonderland Gang rapiscono l'ex ragazza dell'eroina che Kane indossa il mantello per la prima volta, anche se non senza qualche difficoltà da parte dell'attrice

Seguono poi le scende che vedono un suggestivo scambio di battute tra gli attori Ruby Rose e Gabriel Mann, il cui ruolo nella serie non era ben chiaro fin quando alcuni fan hanno riconosciuto in lui l'amico d'infanzia di Bruce, Thosam Elliott. Gli allora ragazzini non avrebbero mai immaginato che un giorno si sarebbero fronteggiati nei panni di Batman e Hush, celebre antagonista dell'uomo pipistrello. La sceneggiatrice della serie Caroline Dries ha successivamente fugato ogni dubbio, affermando però che non è ancora certo che già in questa stagione avrà le mani bendate e indosserà l'impermeabile, look caratterizzante di Elliott.

Dopo Gotham, Batwoman è la seconda serie che analizza e svela i retroscena di questi guardiani della notte, in ornda dal 6 ottobre su CW.