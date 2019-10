Batwoman: le nuove immagini rivelano quando comparirà l'iconica parrucca rossa

Secondo alcuni sondaggi, Batwoman è la serie più attesa tra quelle che debutteranno nella programmazione televisiva autunnale e il network The CW sta stuzzicando la curiosità e l'attesa dei fan pubblicando immagini dai set degli episodi in arrivo. L'ultima galleria, inoltre, rivela quando comparirà l'iconica parrucca rossa.

Avevamo già avuto modo di osservare le immagini del secondo episodio di Batwoman, ma ora è giunto il momento di ammirare la parrucca rossa indossata dalla protagonista Kate Kane, interpretata da Ruby Rose.

Le immagini provengono dal terzo episodio, intitolato Down Down Down e potete vederle in calce all'articolo. Il titolo sembra dovuto al fatto che ci saranno diverse scene ambientate in un ascensore. Inoltre, scopriamo che ci sarà l'arrivo di Tommy Elliot (Gabriel Mann), personaggio DC conosciuto anche come Hush.

In Down Down Down, Kate Kane "adotterà il suo ruolo di Batwoman", ha confermato la showrunner Caroline Dries. "All'inizio indossa il costume perché vuole spaventare i suoi nemici, non sta tentando davvero di diventare Batwoman; sta cercando di camuffare la propria identità e nel frattempo essere un avversario temibile per la sua nemesi". L'autrice ha spiegato che la presa di coscienza della protagonista sarà graduale nei primi episodi.



Nei giorni scorsi, inoltre, Ruby Rose è stata vittima di un infortunio nel corso delle riprese e ha raccontato come si sono svolti i fatti. L'attrice sta bene ed è pronta a debuttare in Batwoman il 6 ottobre.