Batwoman, il nuovo costume di Javicia Leslie visto da vicino grazie ad una foto dal set

Dopo la prima immagine di Javicia Leslie nei panni di Ryan Wilder, ecco arrivare in rete una foto dal set che offre un primo sguardo per intero al nuovo costume di Batwoman.

Con l'uscita a sorpresa di Ruby Rose, che ha abbandonato la serie per motivi legati soprattutto alle lunghe sessioni di riprese, The CW ha deciso di affidare il ruolo della supereroina a Javicia Leslie: il suo personaggio, Ryan Wilder, sostituirà infatti Kate Kane come vigilante di Gotham.

Come potete vedere nella foto in calce alla notizia, tuttavia, sembra che il nuovo costume di Batwoman manterrà una certa continuità con quello visto nella prima stagione dello show.

Oltre a Javicia Leslie, la stagione 2 di Batwoman includerà diverse altre new entry tra cui Leah Gibson e Nathan Owens, ingaggiati rispettivamente nei ruolo di Tatiana aka "The Wisper" e Ocean. Le riprese dei nuovi episodi sono iniziate il 3 settembre dopo un lungo stop dovuto alla pandemia, come confermato dalla showrunner Caroline Dries, e il debutto dovrebbe avvenire a gennaio 2021 insieme alle nuove stagioni delle altre serie dell'Arrowverse.

Che ve ne pare del costume? Fateci sapere la vostra nei commenti qui sotto. Intanto, i produttori hanno spiegato perché Javicia Leslie è una perfetta Batwoman.