Batwoman, il nuovo episodio Justice for all si ricollegherà al Black Lives Matter

Il nuovo episodio di Batwoman intitolato Justice for all affronterà il complesso tema della violenza sugli afroamericani da parte della polizia, che lo scorso anno ha portato a tante proteste capeggiate dal movimento attivista del Black Lives Matter

Il titolo di questo episodio rimanda al Pledge of Allegiance, il giuramento di fedeltà alla bandiera degli Stati Uniti d'America, che rimanda al senso di libertà e giustizia che deve essere proprio dello stato americano. Nel promo, sia Ryan che Luke non sono che le ultime vittime dei maltrattamenti commessi dalle forze dell'ordine ai danni dei neri. Entrambi vengono spinti con forza su un tavolo e ammanettati. Ryan, Luke e Sophie vengono poi visti in una cella e sullo schermo appaiono le parole: "In un sistema corrotto, cosa significa giustizia?".

La sinossi ufficiale di Justice For All recita: Batwoman (Javicia Leslie) deve affrontare una nuova sfida quando i tossicodipendenti di Gotham Snakebite diventano estremamente famelici per qualcosa di estremamente più grande.

Nel cast ci sono anche Dougray Scott, Rachel Skarsten, Meagan Tandy, Nicole Kang e Camrus Johnson. Rob Duncan ha diretto l'episodio scritto da Ebony Gilbert e Maya Houston. Justice for all andrà in onda negli USA il prossimo 16/05/2021.

Intanto Wallis Day ha rivelato alcune informazioni sulla sua Kate Kane. Il pubblico è rimasto sorpreso dalla scoperta che la prima Batwoman è ancora in vita diversamente da quanto si credeva.