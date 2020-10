Batwoman, un nuovo villain in arrivo nella seconda stagione?

A quanto pare, la seconda stagione di Batwoman sarà costellata di villain. Un nuovo rumor vorrebbe infatti ancora un altro antagonista per la Ryan Wilder di Javicia Leslie, oltre ai già annunciati finora. Di chi si tratterà?

Tra voci, annunci, conferme e smentite varie, la seconda stagione di Batwoman sembrerebbe essere il parco giochi perfetto per i villain DC.

Fin da subito si è infatti parlato del debutto dello Spaventasseri, poi è stata menzionata Whisper A'Daire, mentre di recente sono arrivati i casting di Shivaani Ghai (interprete di Safiyah Sohail) e quello di Alex Morf come Victor Zsasz.

Tanta carne al fuoco dunque per la serie che vedrà Ryan Wilder raccogliere il testimone e indossare il mantello al posto di Kate Kane, ma evidentemente non abbastanza...

Secondo Daniel Richtman, lo show starebbe cercando un attore di etnia non precisata, tra i 30 e i 40 anni, per ricoprire il ruolo di Amygdala, un villain relativamente sconosciuto del lore DC, apparso per la prima volta tra le pagine di Batman: Shadow of the Bat.

Amygdala a.k.a. Aaron Helzinger è un uomo al quale è stata chirurgicamente rimossa l'amigdala (da qui, ovviamente, il nome), che a seguito dell'operazione diventa proprio ciò che si stava cercando di evitare: un individuo costantemente affetto da furia omicida. In seguito verrà anche dotato di una forza sovraumana, che lo renderà un temibile avversario per le forze del bene (in questo caso Batwoman). In più, nei fumetti sono frequenti le collaborazioni di Amygdala con Victor Zsasz. Che possa essere questo l'aggancio giusto per introdurre il personaggio nella serie?

In attesa di eventuali conferme o smentite, vi ricordiamo che la seconda stagione di Batwoman approderà nel 2021 su The CW.