Batwoman, nuovo villain in arrivo per la serie The CW?

La seconda stagione di Batwoman arriverà solo nel 2021, ma i rumor su ciò che potrebbe accadere e chi potremmo vedere non cessano mai di circolare. L'ultimo di questi vorrebbe il debutto di un nuovo villain.

Il sito The Direct (via CBM) sembrerebbe aver riportato delle interessanti informazioni riguardo i più recenti casting per la serie (che comunque vanno prese con le dovute pinze).

Nella seconda stagione di Batwoman, a dar del filo da torcere alla nuova protagonista interpretata da Javicia Leslie, Ryan Wilder, arriverà un nuovo villain, che stando alla descrizione dei casting call (donna di qualsiasi etnia tra i 20-30 anni), potrebbe essere Whisper A'daire.

A farlo pensare è ovviamente il nome indicato, The Whisper, che se si rivelasse essere davvero A'Daire, potrebbe rappresentare una minaccia letale. Nei fumetti, la ragazza è infatti un membro della Lega degli Assassini di Ra’s Al Ghul, e i suoi poteri, tra cui l'immortalità e l'abilità di mutare forma, derivano da siero che le è stato iniettato.

Non sappiamo per quant episodi sarebbe eventualmente prevista la sua presenza, potrebbe essere uno (e quindi essere il tipico villain della settimana) o molteplici, e magari avere qualcosa a che fare con Lo Spaventapasseri, che pare sarà anche lui uno dei giocatori in campo nella seconda stagione di Batwoman.

Ma staremo a vedere cosa verrà confermato, e cosa invece è destinato a rimanere un semplice rumor.