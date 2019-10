Batwoman: un'occhiata alla vita sentimentale di Kate Kane nelle nuove immagini

La vita sentimentale di Kate Kane non è certo serena. Dopo essere tornata a Gotham City, Kate scopre che la sua ex-fidanzata Sophie è sposata e le ha chiarito subito di aver guardato avanti. A causa della complessità della loro relazione - Kate venne cacciata proprio per questo motivo dall'accademia militare - la situazione è comunque difficile.

Il nuovo interesse sentimentale di Kate, Reagan, sarà interpretato dalla star di The Passage, Brianne Howey. Il personaggio farà il suo debutto nel terzo episodio, intitolato Down Down Down e inizierà a frequentare Kate nell'episodio successivo.

L'amore per Kate probabilmente sarà un argomento tormentato in questa prima stagione di Batwoman.

"Kate si rende conto che Sophie deve fare chiarezza su determinate cose quindi tiene aperte le sue opzioni come chiunque e incontra Reagan a questa grande festa a Gotham" ha spiegato Caroline Dries, la showrunner. Le immagini sono state pubblicate in esclusiva a Entertainment Weekly.



I fan si aspetteranno probabilmente che Sophie provi un po' di gelosia per la nuova relazione di Kate. Per Caroline Dries era importante che Kate sperimentasse un'altra relazione romantica, come farebbe qualsiasi altro personaggio.

Tutto questo perché l'orientamento sessuale di Kate è senza dubbio centrale nel suo personaggio. Gabriel Mann ha debuttato nel promo del nuovo episodio nel ruolo di Tommy.

Nel secondo episodio di Batwoman inoltre c'è un chiaro riferimento a Robin. Kate Kane è interpretata dalla talentuosa attrice Ruby Rose, impegnata in quello che si annuncia come uno degli show più importanti dell'Arrowverse.