Batwoman: online le immagini del sesto episodio della serie

Come abbiamo potuto leggere nella sinossi ufficiale del sesto episodio di Batwoman, Gotham City sembra aver accettato la cugina di Batman come nuova supereroina. La prossima sfida del personaggio interpretato da Ruby Rose sarà contro il malvagio The Executioner, che possiamo finalmente vedere per la prima volta.

L'emittente televisiva The CW ha infatti condiviso una serie di immagini scattate durante le riprese della puntata intitolata: "I'll Be Judge, I'll BeJury", in cui i fan hanno dato una prima occhiata all'inquietante avversario di Batwoman, la cui parte è stata affidata a Jim Pirri. Non tutti conoscono questo personaggio, apparso per la prima ed unica volta nei fumetti del Cavaliere Oscuro nel numero 191 di "Detective Comics", in cui veniva raccontata la tragica storia di Willy Hooker, deciso a far fuggire i detenuti rinchiusi in prigione, prima di ucciderli e di riscuotere la taglia sulla loro testa.

The Executioner era presente anche in un episodio di "Gotham", la sua identità era quella di Nathaniel Barnes, poliziotto che il virus prodotto dalla Alice Tech trasforma nel villain, pronto a farsi giustizia da solo. Il design sembra comunque convincere i fan, rimasti affascinati dalle foto pubblicate.

Ora non resta che aspettare la messa in onda della puntata, nel frattempo vi consigliamo di leggere le nostre prime impressioni su Batwoman.