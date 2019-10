Batwoman: online il promo del secondo episodio della serie

Abbiamo scoperto i motivi del ritorno in Batwoman di uno degli avversari di Bruce Wayne, ora non resta che vedere il nuovo promo della seconda puntata appena condiviso dall'emittente televisiva The CW e che andrà in onda il prossimo 13 ottobre.

L'episodio si intitolerà "The Rabbit Hole", e nel corso della puntata potremo vedere: "Batwoman appena ritornata a Gotham City, dovrà affrontare Alice e la sua Wonderland Gang, mentre le tragiche circostanze attorno alla morte della sorella, avvenuta 15 anni prima, continuano a perseguitarla. Mentre la città spera che Batman sia tornato, Jacob Kane e il gruppo di sicurezza The Crows cercano di sconfiggere la famosa banda di criminali. Kate continua ad ispirarsi al cugino, mentre Luke Fox viene coinvolto a sua insaputa nelle vicende della supereroina". Potete trovare il breve video di anteprima della puntata in calce alla notizia.

La serie con protagonista Ruby Rose è appena iniziata, nonostante questo pare che la premiere di Batwoman sia riuscita ad ottenere un discreto successo, convincendo il pubblico a continuare a seguire le prossime sfide che Batwoman dovrà superare per salvare Gotham City dai gruppi criminali, comparsi dopo l'abbandono della città da parte di Bruce Wayne.

Ricordiamo infine che anche Kate Kane farà parte dell'ambizioso progetto che coinvolgerà tutto l'Arrowverse, intitolato Crisi sulle Terre Infinite.