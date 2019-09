Batwoman: online la sinossi ufficiale del primo episodio della serie

Poco dopo l'uscita del trailer dedicato a Batwoman, attesa serie TV con protagonista Kate Kane, l'emittente televisiva The CW ha condiviso la sinossi ufficiale del primo episodio dello show.

Ecco tutto quello che è stato rivelato dal canale televisivo: "Kate Kane non ha mai voluto essere il vigilante di Gotham City, città ormai nelle mani delle gang e con il commissariato di polizia che non riesce a tenere a bada i gruppi di criminali. Ad assicurare un certo livello di pace ci pensa Jacob Kane e il suo servizio di sicurezza privata chiamato Crown Private Security. A causa della criminalità Jacob ha perso la prima moglie e la figlia, per questo decide di allontanare la figlia sopravvissuta dalla metropoli. Anni dopo Kate Kane ritorna, dopo un brutale addestramento di sopravvivenza, pronta a salvare la sua ex ragazza Sophie Moore dalle grinfie di Alice e la sua Wonderland Gang. Ad aiutarla ci penseranno la sorellastra Mary e il figlio di Lucius Fox Luke, guru tecnologico della Wayne Enterprise. Kate Kane quindi prenderà il posto del cugino Batman, assumendo l'identità di Batwoman ".

Scopriamo inoltre che l'episodio è stato scritto da Caroline Dries e diretto da Marcos Siega, ricordiamo inoltre che andrà in onda il 6 ottobre. Se non lo avete ancora fatto vi consigliamo di vedere questo divertente spot dedicato a Batwoman.