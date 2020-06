Batwoman, finalmente parla la showrunner: 'Ecco cosa sta succedendo davvero'

Nel corso di una recente intervista con Deadline Caroline Dries, showrunner della serie The CW Batwoman, ha commentato l'uscita di scena di Ruby Rose e la decisione di introdurre una nuova protagonista invece che affidare il ruolo di Kate Kane ad un'altra attrice.

La showrunner ha dichiarato:

"Ad essere sincera, lì per lì ho considerato la decisione di affidare lo stesso ruolo ad un'altra attrice, ma sarebbe stata una scelta dettata per lo più egoistica dettata solo dal fatto che avevamo già scritto un paio di episodi e, dal punto di vista della transizione, sarebbe stato perfetto ed indolore".

L'arresto della produzione di Hollywood a causa della pandemia di coronavirus ha però interrotto i lavori sulla nuova stagione, lasciando nel limbo queste due sceneggiature complete, entrambe con Katy Kane come protagonista. Invece, adesso, la Stagione 2 presenterà un nuovo personaggio principale, di nome Ryan Wilder, più giovane di Katy Kane, e i prossimi episodi racconteranno come questa nuova protagonista diventerà Batwoman.

La Dries ha commentato i motivi di questa decisione: “Dopo ulteriori riflessioni - e Greg Berlanti mi ha aiutato a fare tutte le telefonate necessarie, è molto più intelligente di me su questo genere di cose - ci siamo detti, forse dovremmo semplicemente riavviare il personaggio e ricominciare la serie con una nuova. Sarebbe anche stato più rispettoso nei confronti del lavoro fatto finora da Ruby. Inoltre è una scelta che aiuterà il pubblico: non chiederemo agli spettatori di fingere che non sia successo niente. Quindi abbiamo creato un personaggio completamente nuovo che ad un certo punto della sua vita è stato ispirato da Batwoman, ma quando raccoglierà la sua eredità forse si renderà conto di non essere al cento per cento la persona giusta per questo lavoro".

