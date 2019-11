Batwoman: il passato bussa alla porta nel settimo episodio 'Tell Me The Truth'

The CW ha pubblicato la sinossi di Tell Me The Truth, il settimo episodio della prima stagione di Batwoman, la nuova serie appartenente all'Arrowverse, con Ruby Rose nei panni di Kate Kane, cugina di Bruce Wayne e nuova protettrice di Gotham City.

L'episodio verrà trasmesso il 17 novembre e vede la partecipazione della showrunner Caroline Dries alla scrittura della sceneggiatura. Inoltre, si tratta di uno degli ultimi passi prima dell'arrivo del crossover Crisi sulle Terre Infinite.



Leggiamo dunque la sinossi ufficiale: "Kate e Sophie (Meagan Tandy) devono riconciliarsi con il loro passato, mentre Kate cerca di capire quanto può fidarsi del suo ex-amore. Kate e Luke (Camrus Johnson) incontrano un vecchio amico. Mary (Nicole Kang) è alle prese con le sorti della famiglia Kane. Catherine (Elizabeth Anweis) cerca l'aiuto di Jacob (Dougray Scott). Alice (Rachel Skarsten) è alle prese con un nuovo piano nefasto, ma le sue motivazioni sono più di quel che sembrano". Michael Allowitz è il regista dell'episodio, che è stato scritto da Caroline Dries e Natalie Abrams.



In questi giorni, l'emittente statunitense ha pubblicato anche la sinossi del sesto episodio (I'll Be Judge, I'll Be Jury) e una serie di immagini ufficiali tratte dalla puntata.



Ricordiamo infine che l'evento Crisi sulle Terre Infinite inizierà l'8 dicembre in Supergirl e colpirà Batwoman il 9 dicembre.