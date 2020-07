Batwoman, tutti pazzi per la new entry della serie Javicia Leslie

Il mondo dei social ha accolto più che positivamente la scelta di Javicia Leslie per la prossima stagione di Batwoman. L'attrice di colore sembra essere veramente molto apprezzata dal pubblico che vede in lei la possibilità di dare nuovo slancio alla serie dopo l'inatteso addio di Ruby Rose.

Javicia Leslie non vestirà i panni di Kate Kane, bensì quelli di Ryan Wilder, una giovane donna con un passato un po' particolare ed apertamente lesbica, che ha vissuto abusando di droghe. Questo nuovo personaggio, dovrebbe riuscire a soddisfare particolarmente la comunità LGBTQ+ di cui la serie si era fatta portavoce.

Sta di fatto che il mondo del web è stato invaso da una valanga di post di stima per l'attrice, in molti non vedono l'ora di apprezzare la performance della Leslie e di verderla lasciare il segno come la nuova Batwoman anche se, non sono pochi quelli che sono preoccupati per i possibili buchi di trama.

Numerosi utenti hanno apprezzato particolarmente la frase rilasciata dalla nuova interprete che sui social ha affermato di essere fiera di rappresentare non solo la comunità di colore, essendo la prima attrice nera a vestire i panni della nota eroina in una serie, ma anche di poter rappresentare il mondo LGBTQ+ in qualità di donna bisessuale. Alcuni chiedono addirittura un crossover con Black Lightning. Il pubblico di certo non mancherà alla serie stando ai post su Twitter che potete vedere qui di seguito.