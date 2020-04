Batwoman: perché Jacob Kane non si fida dell'eroina di Gotham?

Nella serie Batwoman, Dougray Scott interpreta Jacob Kane, ovvero il padre della protagonista Kate Kane, nonché capo della agenzia di sicurezza privata di Gotham; in una recente intervista l'attore ha spiegato i motivi che lo spingono a diffidare della nuova eroina in maschera della città.

Scott ha infatti concesso un'intervista a Collider nella quale ha discusso del suo personaggio nello show The CW e delle sue perplessità circa il ruolo di Batwoman a Gotham City: "E' molto interessante interpretare qualcuno come Jacob, un maschio alfa in pieno controllo della sua famiglia, o almeno è quello che vuole e pensa anche di essere in controllo di Gotham City perché pensa di essere l'unico in grado di proteggerla e l'unico di cui la città si possa fidare. Non si fida di Batwoman. La odia, allo stesso modo in cui odiava Batman. Vede i Crows come l'unico gruppo meritevole di fiducia che sia in grado di offrire protezione a Gotham City, poiché le forze di polizia non sono forti abbastanza e si sono macchiate di corruzione spesso in passato".

Scott ha continuato: "Si vede come l'unica persona in grado di proteggere la città. Quindi abbiamo visto questo lato di lui e poi c'è la relazione con sua figlia, e come questa cambia nel corso della stagione. E' un personaggio affascinante da interpretare perché vedi in lui il padre, ma anche il comandante, che ha atteggiamenti molto militari. E' un prodotto della sua eduzione, ed è decisamente divertente da interpretare".

"A Narrow Escape" segnerà a fine aprile il ritorno di Batwoman dopo un mese di pausa. La puntata sarebbe dovuta andare in onda lo scorso 29 marzo, però rimandata a causa della Pandemia di Coronavirus e posticipata al prossimo 26 aprile, ovviamente perché è stato impossibile concluderne la post-produzione con il lockdown in corso.