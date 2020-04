Batwoman: un grande pericolo per Kate nelle foto del nuovo episodio

In attesa di vedere questa sera il diciassettesimo episodio della prima stagione di Batwoman, dal titolo "A Narrow Escape", ritorno sul piccolo schermo dopo un mese di pausa a causa della Pandemia di Coronavirus, CW ha diffuso online la sinossi ufficiale e diverse immagini della diciottesima puntata, "If You Believe In Me, I'll Believe In You".

Non essendo ancora andato in onda l'episodio precedente a questo che arriverà a maggio, non è chiaro in verità cosa stia accadendo nelle foto che potete vedere in calce alla notizia. Anche la sinossi è molto vaga, ovviamente, per non anticipare troppo ai fan della serie, anche se accenna a una missione che coinvolge qualcosa nell'arsenale di Batman.



Si legge: "Batwoman arruola Luke e Julia per una missione sotto copertura per recuperare uno degli oggetti più importanti dell'arsenale di suo cugino. Mentre Alice continua a sviluppare i suoi subdoli piani all'interno delle mura di Arkham, dove riceve anche una visita inaspettata da Jacob Kane, lì per richiedere il suo aiuto. Mary nel frattempo cerca di mettersi alla prova con Kate, Sophie si avvicina a un collega e Kate si incontra con una vecchia fiamma".



Batwoman 1x18, "If You Believe In Me, I'll Believe In You", andrà in onda su CW il prossimo 3 maggio 2020.