Batwoman: quale personaggio potrebbe diventare la donna pipistrello al posto di Kate Kane?

L'uscita di scena improvvisa di Ruby Rose ha lasciato interdetto il fandom di Batwoman, la serie più giovane dell'Arrowverse, e a poche settimane di distanza ecco arrivare un altro grande scossone non indifferente, dato che stando a un report ripreso da Decider e poi da Variety, CW starebbe pensando a una protagonista completamente nuova.

Non un recasting di Kate Kane, dunque, con una nuova attrice a sostituire la Rose nei panni della protagonista, ma qualcun altro. Nel report pubblicato prima su Reddit e poi sui siti sopra citati, si legge che la CW avrebbe diramato un casting call per una certa Ryan Wilder, "ragazza ribelle e sfacciata, selvaggia e indisciplinata e sempre appartenente alla comunità LGBTQIA+". Viene anche descritta come "una ragazza capace di ucciderti a mani nude, altamente qualificata e fuori dagli stereotipi dell'eroe americano".



Questo ha spinto tantissimi a pensare che proprio Ryan Wilder possa essere la nuova Batwoman della serie CW, scelta poi da chissà chi. Il dubbio però resta, perché in verità potrebbe anche essere un personaggio secondario, e la domanda è: chi potrebbe sostituire, in tale caso, Kate Kane? Ce lo siamo chiesti e abbiamo pensato anche a Barbara Gordon, che sì, tendenzialmente è seguita e conosciuta come Batgirl ma nell'Arrowverse dovrebbe essere Oracle e magari potrebbe trovare ampio spazio per unire i due "mondi" proprio in Batwoman.



Terza possibilità, invece, potrebbe essere qualcuno che nei fumetti ha già vestito i panni di Batwoman, ed esattamente un'altra Kate Kene. Ora, nei fumetti la prima Batwoman era la nonna di Kate, e non pensiamo che possa arrivare una nipote della Kane di Ruby Rose, ma forse una parente vicina con lo stesso nome? Sarebbe un escamotage narrativo funzionale a mantenere l'omonimo ma a cambiare totalmente direzione.



