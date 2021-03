Batwoman, Peter Outerbridge entra nel cast della serie: sarà Black Mask

Come annunciato dalla showrunner di Batwoman, Caroline Dries, Black Mask farà il suo debutto nella serie targata The CW, ed è notizia di poco fa che sarà interpretato da Peter Outerbridge.

Outerbridge (Slevin - Patto Criminale, Umbrella Academy) vestirà dunque i panni di Roman Sionis a.k.a. Black Mask nella seconda stagione dello show.

"Di giorno, Roman p un CEO pragmatico e carismatico, che interpreta il ruolo dell'eroico cavaliere contro la corruzione di Gotham. Ma come Black Mask, una mente diabolica che odia profondamente per i Crows e i vigilanti mascherato, è disposto a distruggere Gotham per portare a termine la sua vendetta" si legge nella descrizione ufficiale del ruolo.

Black Mask giocherà dunque un ruolo chiave nei prossimi episodi, e non ci dovrebbe volere molto prima che arrivi a scontrarsi con la nuova eroina della città, la Batwoman interpretata da Javicia Leslie Ryan Wilder.

"Anche se Ryan non ha mai fatto uso di droghe, era in una relazione con qualcuno che invece ne abusava, ed è da proprio l' che possiamo riscontrare la ragione per cui Ryan è finita in galera. Quindi in teoria sappiamo che Ryan è una donna innocente, e se fosse stata bianca, potrebbe non aver ricevuto la stessa punizione che, come donna di colore in tali circostanze, ha invece dovuto scontare" aveva affermato la Dries in una precedente intervista "È un pezzo importante della sua backstory, quindi è qualcosa che esploreremo quest'anno. E le sue ragioni per andare contro la False Face Society sono anche personali, perché l'idea di droghe che permeano la città con nessuno che se ne prenda la responsabilità la tocca da vicino".

