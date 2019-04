Batwoman: il pilot della prima stagione confermato per il 2019-2020

Nel crossover Elsewords dello scorso anno, i fan erano in attesa di vedere Ruby Rose nei panni di Kate Kane/Batwoman. Inoltre una serie tutta dedicata al personaggio è in fase di sviluppo già da diversi mesi. Ora un report pubblicato da Deadline conferma le voci che volevano in cantiere lo show. E il report parla di una serie già blindata.

Per gli appassionati dell'Arrowverse quest'aggiornamento su Batwoman non sarà probabilmente una sorpresa, considerando tutto quello che si vociferava intorno all'episodio pilota.

Batwoman seguirà la storia di Kate Kane, una combattente del crimine di Gotham, apertamente lesbica, che cerca di mantenere la città al sicuro mentre tenta di tenere a bada i propri demoni.





"Trovo sia divertente perché è una miliardaria" ha dichiarato Ruby Rose "Questo ruolo significava molto per me. Si tratta di qualcosa molto più gratificante di qualsiasi altra cosa abbia fatto in passato".

Il cast di Batwoman comprende anche Meagan Tandy nel ruolo di Sophie Moore, Camrus Johnson in quello di Luke Fox, Dougray Scott nella parte del colonnello Jacob Kane ed Elizabeth Anweis nelle vesti di Catherine Hamilton-Kane. Nello show non dovrebbe comparire Batman.

Ruby Rose parteciperà anche al terzo film del franchise di John Wick con Keanu Reeves, John Wick 3 - Parabellum.

Greg Berlanti sul pilota della serie si è espresso poco tempo fa, e ora tutti i fan si aspettano un grande show che possa valorizzare un personaggio come Batwoman.