Batwoman, Poison Ivy esiste nell'Arrowverse: la conferma nel nuovo episodio

Siamo intorno alla metà della seconda stagione di Batwoman, e la serie ha già introdotto una serie di personaggi familiari a chi ha una certa dimestichezza con i fumetti DC Comics. Nell'episodio dello scorso weekend, intitolato I'll Give You a Clue, c'è stato per esempio il debutto live-action di Stephanie Brown, interpretata da Morgan Kohan.

Abbiamo visto anche Rick Miller nel ruolo di Cluemaster, e inoltre, anche se indirettamente, il pubblico ha scoperto l'esistenza di un altro importante personaggio nell'Arrowverse: nel corso di I'll give You a Clue è infatti stata menzionata Poison Ivy.

Ma andiamo con ordine: come aveva anticipato in qualche modo la sinossi del nuovo episodio di Batwoman, Sophie Moore (Meagan Tandy), Ryan Wilder (Javicia Leslie) e Mary Hamilton (Nicole Kang) si ritrovano a dover risolvere una serie di indovinelli di Cluemaster attraverso Gotham City. Uno di questi era una domanda a risposta multipla sull'identità di un villain di Gotham di colore verde. Le tre risposte possibili erano l'Enigmista, il Joker e appunto Poison Ivy.

La citazione, per la verità, si ferma qui, e la domanda di Cluemaster non implica certo automaticamente un imminente arrivo di Poison Ivy tra i personaggi di Batwoman. Sapere che il personaggio esiste all'interno dell'Arrowverse, in ogni modo, rappresenta un'informazione interessante per il pubblico e chissà, magari potrebbe comportare implicazioni nel futuro di Batwoman.