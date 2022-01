Batwoman: Poison Ivy incontra la fonte dei suoi poteri nella nuova anteprima

The CW ha diffuso in streaming un nuovo video promozionale tratto dal prossimo episodio di Batwoman, il nono episodio della terza stagione attualmente in programmazione sul network americano. Intitolato Meet Your Maker, nel corso della puntata pare apprenderemo qualcosa in più circa le origini della Poison Ivy di Bridget Regan.

L'anteprima mostra Ryan (Javicia Leslie) e Luke (Camrus Johnson) provare a cercare di fermare Poison Ivy, mentre anche il personaggio di Renee Montoya ha un incontro ravvicinato con lei. La parte più interessante è quella che riguarda Mary (Nicole Hamilton) che finalmente incontra il suo "creatore", avrà quindi un faccia a faccia con Ivy. Potete visualizzare l'anteprima del nuovo episodio nel video posto in alto su questa pagina.

Nelle nuove foto di Batwoman abbiamo potuto dare un'ulteriore occhiata alla Poison Ivy di Bridget Regan. Nelle immagini possiamo dare uno sguardo al design dei look di Poison Ivy che, da quel che sappiamo dai fumetti, dovrebbe coinvolgere molto il colore "verde". E in effetti è una tinta presente negli abiti che indossa nelle foto. Inoltre sui suoi vestiti, come fra le sue mani, vediamo dei dettagli di piante, a cui è per ovvie ragioni molto legata. In uno scatto, invece, diamo un occhio a un momento sentimentale. Renee Montoya ne è coinvolta.

Ecco la trama dell'episodio di Batwoman: "Ryan (Javicia Leslie), Sophie (Meagan Tandy) e Luke (Camrus Johnson) tentano di rintracciare Poison Ivy quando tutti i segnali indicano la ricomparsa di Pamela Isley (guest star Bridget Regan) a Gotham. Allo stesso tempo, Mary (Nicole Kang) si sente attratta da una forza potente e Alice (Rachel Skarsten) si sente improvvisamente molto protettiva nei confronti della sua sorellastra. Nel frattempo, Jada (Robin Givens) non ha rinunciato a riabilitare Marquis (Nick Creegan) e cerca l'aiuto di un vecchio amico. Guest star David Ramsey. Michael Blundell ha diretto l'episodio scritto da Caroline Dries e Maya Houston".

L'episodio in questione di Batwoman andrà in onda il 19 gennaio prossimo su The CW.