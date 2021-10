Batwoman: ecco le prime foto della premiere della terza stagione!

La CW ha rilasciato le prime foto ufficiali della premiere della terza stagione di Batwoman, la serie con Javicia Leslie pronta a fare il suo debutto il prossimo 13 ottobre.

La sinossi ufficiale di "Mad As A Hatter" recita: "Mentre Batwoman (Javicia Leslie) continua ad operare per mantenere al sicuro le strade di Gotham, Batwing (Camrus Johnson) passa all'azione, ma Luke si rende conto ben presto di non essere in grado di utilizzare al meglio il suo costume. Nel frattempo, mentre Alice (Rachel Skarsten) è imprigionata ad Arkham, Sophie (Meagan Tandy) si gode la sua libertà. Quando Ryan fa visita ad Alice per chiedere spiegazioni sull'incredibile rivelazione su sua madre, deve capire comportarsi e se cadere nel tranello del bianconiglio. Mary (Nicole Kang) si prepara a laurearsi in medicina ma, sente più che mai l'assenza della sua famiglia. Ben presto la città di Gotham cade nel caos e prende vita una nuova partnership a dir poco scioccante".

Molte sono le nuove aggiunte al cast di Batwoman 3 e come dichiarato da Javicia Leslie nel corso di varie interviste, questa nuova stagione sarà a dir poco epica. Dopo l'addio di Ruby Rose a Batwoman, la serie CW è stata in grado di reinventarsi totalmente. Sembra però che qualcuno non abbia particolarmente gradito la scelta della nuova protagonista. Voi cosa ne pensate di Ryan Wilder? Ditecelo nei commenti.