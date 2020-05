Batwoman, per il produttore sarà il nuovo Arrow: anche senza Ruby Rose?

Mentre sta per concludersi Arrow con la sua ottava ed ultima stagione, è da poco sbarcato sui teleschermi della CW un nuovo personaggio dell'Arrowverse, Batwoman, che ha debuttato quest'anno con la prima stagione, dopo essere stata introdotta nel Multiverso con il crossover "Elseworlds" apparso in The Flash, Arrow e Supergirl.

Il produttore esecutivo di Arrow, Marc Guggenheim, ha parlato proprio riguardo la fine dello show basato su Freccia Verde e della nuova supereroina introdotta di recente. Secondo Guggenheim, Batwoman sarebbe il personaggio destinato a "portare il mantello" di Arrow, adesso che lo show sta per lasciare la CW per dare spazio a "Green Arrow and The Canaries".

Nonostante i pareri contrastanti che hanno seguito la conclusione della prima stagione di Batwoman, la serie è riuscita a coinvolgere il pubblico e tra le produzioni CW si è piazzata subito dopo The Flash.

Il produttore pensa che la supereroina sia perfetta per dare un tocco di grinta all'Arrowverse: "Dopo aver fatto 'Elseworlds' , mi sento come se avessi appena presentato mia moglie al suo nuovo fidanzato, perché in molti modi, Batwoman sta portando il mantello cupo e grintoso di Arrow ora che Arrow sta andando via. È stato molto surreale", commenta Guggenheim.

Ma chissà se sarà così. Intanto Ruby Rose ha deciso di lasciare Batwoman e si cerca di capire con chi verrà sostituita nelle prossime stagioni dello show, mentre Marc Guggenheim è positivo sulle opportunità creative per la serie tv che questo cambiamento può favorire.