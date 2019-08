Batwoman: la produttrice non esclude la presenza di Batman nello show

Rimane una delle domande più ricorrenti sulla nuova serie Batwoman della The CW. Batman farà la sua apparizione nel nuovo show dell'Arrowverse? I fan sono curiosi di sapere se, oltre all'eroina interpretata da Ruby Rose, potranno assistere anche alla presenza del cavaliere oscuro. La produttrice esecutiva Caroline Dries, non ha escluso l'ipotesi.

Al tour stampa della Television Critics Association di domenica scorsa, a Dries è stato chiesto ancora una volta della possibilità che Batman possa fare almeno un cameo nella serie e a questo pare che l'ipotesi non sia così campata per aria.

"Ci piace dire mai dire mai" ha risposto Caroline Dries. La produttrice esecutiva di Batwoman ha dovuto rispondere a questa domanda varie volte durante il panel al Comic-Con di San Diego del mese scorso.

In quell'occasione aveva sottolineato di come occorresse il permesso per portare Batman all'interno dello show.



"Tutto è possibile" spiegò Dries "Tutti in questa stanza sanno quanto sia severa Warner Bros. con i diritti su Batman".

La produttrice esecutiva Sarah Schechter aveva spiegato come l'assenza del supereroe principale - all'inizio - aveva fatto bene anche ad un'altra supereroina come Supergirl. Una situazione che potrebbe essere replicata con Batwoman.

"Non che non sia una sua grande fan, ma penso che ci sia tanto divertimento da poter proporre anche senza di lui" ha spiegato Schechter.

Recentemente è stato annunciato che Kevin Conroy sarà Batman in Crisi sulle Terre Infinite. I nemici di Batman saranno comunque presenti; tra questi sicuramente protagonista sarà Tommy Elliot.