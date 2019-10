Batwoman, nel promo del nuovo episodio debutta il Tommy Elliot di Gabriel Mann

"Tu non sei Batman!" "È questo il punto". Il nuovo promo di Batwoman per l'episodio Down Down Down, ovvero il terzo della prima stagione, introduce ai fan dello show il personaggio di Tommy Elliot/Hush.

Interpretato da Gabriel Mann (Revenge, Ray Donovan), l'amico ( più o meno) d'infanzia di Bruce, che nei fumetti assumerà l'identità di Hush, farà il suo esordio nella serie tv targata The CW.

Come recita anche la sinossi dell'episodio: Batwoman 1x03 Down, Down, Down - Addio al Pipistrello - "Mentre la città attende impazientemente un'altra visita da parte di chi crede essere Batman, Alice (Rachel Skarsten) continua a stuzzicare Kate (Ruby Rose) con un segreto, ma punta anche Jacob (Dougray Scott) e Catherine (Elizabeth Anweis). Kate riceve la visita di Tommy Elliot (guest star Gabriel Mann), un amico d'infanzia del cugino che ha finalmente realizzato il suo sogno di sempre: essere più ricco di Bruce Wayne. Elliot organizza un party in modo che tutta Gotham possa celebrare il suo successo. Mary (Nicole Kang) trova un'inaspettatata nuova migliore amica quando Sophie le viene assegnata come guardia del corpo. Luke (Camrus Johnson) e Kate collaborano per scovare il colpevole del furto di un'arma dal particolare valore dall'arsenale di Batman. E non appena Batwoman si ritrova ad affrontare un nuovo nemico, Kate capisce che dovrà scegliere se abbandonare il suo nuovo ruolo, o diventare a tutti gli effetti la nuova speranza di Gotham".

In Down Down Down, dunque, vedremo anche Kate alle prese con le sue nuove responsabilità, e la decisione di volerle mantenere, o proseguire per un'altra strada.

Il secondo episodio aveva già trovato il modo di sorprenderci, quindi chissà cosa possiamo aspettarci dal terzo...

Batwoman è in onda ogni domenica su The CW; qui potete leggere le nostre prime impressioni al riguardo.