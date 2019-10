Batwoman, nel prossimo episodio saranno svelate le origini di Alice

E' stato appena confermato che molto presto in Batwoman, la nuova serie del network The CW, andrà in onda un episodio dedicato ad Alice, villain della prima stagione della quale saranno svelate le origini.

L'episodio, che andrà in onda il 3 novembre, è intitolato Mine is a Long and Sad Tale ("Il mio è un racconto lungo e triste"), chiaro riferimento a The Mouse's Tale, poema a forma di Lewis Carroll incluso in Alice Nel Paese Delle Meraviglie. Stando alla sinossi ufficiale, che trovate sui sotto, nella puntata ci sarà anche spazio per un confronto fra Catherine e Luke Fox, che si trovano costretti a collaborare alla Wayne Tower in assenza di Kate.

"DIVENTARE ALICE - Alice (Rachel Skarsten) accompagna Kate (Ruby Rose) lungo la triste e tortuosa strada della sua vita nei giorni successivi all'incidente mentre Jacob (Dougray Scott) e Sophie (Meagan Tandy) tentano di seguirli. Mary (Nicole Kang) ha una discussione con Catherine (Elizabeth Anweis) che la spinge a cercare Kate alla Wayne Tower, cosa che la renderà una sgradita compagnia per Luke (Camrus Johnson.) Carl Seaton ha diretto l'episodio scritto da Jerry Shandy e Ebony Gilbert."

Quali sono le vostre aspettative per la puntata? Ditecelo nei commenti.

Per altre informazioni vi rimandiamo a delle nuove immagini di Batwoman, che mettono in risalto la vita sentimentale della protagonista, e ad un nuovo promo di Batwoman.