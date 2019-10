Batwoman: le protagoniste della serie rivelano qualcosa in più sul personaggio di Alice

Sembra passato il pericolo causato dall'incidente di Ruby Rose sul set di Batwoman, nel frattempo l'interprete di Kate Kane ha deciso di parlare della sua rivale Alice insieme alla collega Rachel Skarsten.

Come sapete Batwoman entrerà in azione proprio a causa di Alice e della sua Wonderland Gang: il gruppo criminale ha infatti rapito la sua ex fidanzata, Sophie, personaggio interpretato da Meagan Tandy, costringendo la cugina di Bruce Wayne ad indossare la maschera del Cavaliere Oscuro.

Ecco secondo Ruby Rose cosa rende peggiore Alice rispetto agli altri villain: "È spietata, è veramente una sociopatica. Cosa rende Alice più pericolosa degli altri è il fatto che non riesci a capire se è cattiva al 100% o se è pazza". Anche Rachel ha deciso di rivelare qualcosa in più sul suo personaggio: "Sono tutte e due delle donne molto indipendenti, intelligenti ed estremamente capaci. Fanno però parte di gruppi opposti, quindi non sai dire chi riuscirà a sconfiggere l'altra. Entrambe hanno una probabilità del 50% di vincere. Sono delle nemiche molto interessanti, ma accadranno delle cose che complicheranno ulteriormente la situazione, ma le renderanno le rivali perfette".

La serie farà il suo debutto il prossimo sei ottobre, insieme alle altre facenti parte dell'Arrowverse, se cercate ulteriori indiscrezioni ecco la notizia che parla di uno scontro presente nella seconda puntata di Batwoman.