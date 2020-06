Batwoman: un provino conferma la nuova protagonista? Ecco cosa sta succedendo

L'addio improvviso di Ruby Rose a Batwoman ha messo lo show in una posizione a dir poco scomoda: la produzione della serie si è vista improvvisamente privata della sua protagonista e con addosso la pressione del dover decidere il da farsi in un lasso di tempo piuttosto ristretto.

Lo show The CW si trova a questo punto ad un bivio: puntare sul re-casting, scegliendo quindi una nuova attrice che possa raccogliere l'eredità di Rose nel ruolo di Kate Kane, oppure optare per un cambiamento radicale e presentare ai fan un personaggio nuovo di zecca.

Gli aggiornamenti delle ultime ore lasciano pensare che si stia propendendo per la seconda opzione: stando a quanto è possibile ascoltare nell'estratto di un provino per lo show, infatti, sembra proprio che la produzione stia procedendo all'inserimento di una nuova protagonista.

Nell'audio, ovviamente immediatamente eliminato, si udiva infatti la voce di Jemma Hendricks durante un'audizione per il ruolo di tale Ryan Wilder: nella sequenza del provino Wilder (che potrebbe essere un nome di copertura) viene trovata con in mano il costume di Batwoman. A questo punto si sente la voce di Luke Fox asserire: "Kate era nostra amica. Non lasceremo che tu ti prenda il merito di ciò che ha fatto", ottenendo come risposta: "Non sto riscrivendo ciò che ha fatto. Lo sto portando a termine".

Nei giorni scorsi si era parlato anche di Vanessa Morgan come nuova protagonista di Batwoman; i fan, però, sembrano non essersi rassegnati all'addio di Batwoman a Kate Kane.