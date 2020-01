Batwoman sta raccogliendo l'eredità di Green Arrow, secondo Marc Guggenheim

Con Oliver Queen che si prepara ad appendere arco e frecce al chiodo, il produttore esecutivo Marc Guggenheim ha individuato il personaggio che raccoglierà la sua eredità all'interno dell'Arrowverse.

"Dopo che abbiamo realizzato Elseworlds, ho pensato che avessi appena introdotto mia moglie al suo nuovo ragazzo" ha detto il produttore mentre era ospite al podcast Comic Book Central, al quale hanno partecipato diverse guest star di Crisi sulle Terre Infinite. "Perché sotto molti aspetti, Batwoman sta portando il mantello cupo e grintoso di Arrow, ora che lui sta andando via. È stato davvero surreale."

Dopo il suo esordio nel crossover dell'anno scorso, Batwoman ha debuttato quest'anno come protagonista di una serie tutta sua che in poco tempo è diventato il secondo titolo più visto dell'Arrowverse, dietro solo al consolidato The Flash.

Insieme alle annunciate Superman and Lois e Green Arrow and the Canaries, la serie con Ruby Rose rappresenta l'inizio della nuova generazione del franchise targato The CW che seguirà l'addio di Arrow, che come sappiamo introdurrà il suo spin-off tramite un "backdoor pilot" nel nono episodio della stagione finale.

Siete d'accordo con le parole di Guggenheim? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo vi lasciamo alla nostra recensione di Crisi sulle Terre Infinite e alle nostre prime impressioni su Batwoman.