Batwoman: Rachel Matthews è Magpie nella prima immagine ufficiale

TVLine ha pubblicato diverse foto di Batwoman, a pochi giorni di distanza dal debutto dello show su The CW. Tra le immagini rese pubbliche anche il primo sguardo a Rachel Matthews nel ruolo di Magpie, uno dei personaggi principali di Batwoman che vedremo in questa prima stagione. Magpie sarà uno dei villain contro cui si fronteggerà Kate.

L'ingresso nello show dovrebbe avvenire nel quarto episodio come guest star. Rachel Matthews per il momento è nota per aver recitato nel franchise Happy Death Day nel ruolo di Danielle mentre prossimamente comparirà in progetti come Looking for Alaska (Cercando Alaska) e Frozen II.

Conosciuta anche con il nome di Margaret Pye, Magpie è una ladra di gioielli che sviluppa un'ossessione per gli oggetti pregiati mentre stava al museo di Gotham. La sua vita prende una piega criminale quando ruba degli oggetti di valore.



Nei fumetti Magpie ha condiviso la cella dell'Arkham Asylum con Poison Ivy e alla fine viene uccisa da Tally Man, per poi essere riportata in vita come parte del Corpo delle Lanterne Nere durante la Notte Nera.

Non ci sono ulteriori dettagli su verrà introdotta nello show Magpie. Il primo grande cattivo di Batwoman sarà Red Alice, la quale s'inserisce nell'elite di Gotham. Intrecciando le dinamiche con l'universo di Batman, Batwoman aprirà una nuova via nell'Arrowverse.

"Useremo un capitolo completamente nuovo di cattivi ed eroi" ha confidato la showrunner Caroline Dries.

Abbiamo già visto la prima immagine di Gabriel Mann nel ruolo di Tommy così come sono state diffuse anche le immagini del secondo episodio dello show.