Batwoman: Rachel Skarsten parla del futuro del suo personaggio

Le foto del sesto episodio di Batwoman hanno rivelato quale sarà il prossimo avversario del personaggio interpretato da Ruby Rose, nel frattempo Rachel Skarsten ha condiviso con i fan qualcosa sul futuro di Alice.

Intervistata da TVLine, l'attrice canadese ha rivelato che gli appassionati potranno aspettarsi un'alleanza tra le due sorelle, mentre cercheranno di sconfiggere una minaccia in comune: "Abbiamo visto già qualcosa del genere con Hush. Ma ad un certo momento un'altra minaccia arriverà a Gotham e Alice, nel suo modo malato, cercherà di salvare Kate". Ovviamente difficilmente la rivale di Batwoman diventerà mai un personaggio positivo, ma nelle prossime puntate vedremo altri lati del suo carattere: "Non ero sicura di come sarebbe stata accolta Alice, quindi sono rimasta sorpresa nel vedere che molte persone stanno già facendo il tifo per lei, ancora prima di scoprire quella parte più debole del suo carattere. Quindi penso che la gente continuerà ad apprezzare il personaggio, ma non solo per quel motivo. Sin da quando io e Ruby abbiamo fatto la prima prova, si è instaurata un certo legame tra di noi, per questo le persone vogliono che Alice cambi, a causa del suo legame con Kate".

Vedremo come si svilupperà il loro rapporto nelle prossime puntate, nel frattempo vi lasciamo con le nostre prime impressioni su Batwoman.