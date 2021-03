Batwoman, Rachel Skarsten sulle rivelazioni di Tatiana: 'La rendono ancora più furiosa'

Dopo aver visto il promo dell'ottava puntata di Batwoman, vi segnaliamo questa intervista a Rachel Skarsten, attrice che interpreta il personaggio di Alice negli episodi dell'opera ispirata ai fumetti della DC.

In una scena della puntata intitolata "It's Best You Stop Digging" Tatiana ha rivelato ad Alice che Safiyah ha cancellato tutti i ricordi che il personaggio di Rachel Skarsten aveva di Ocean, non solo, è a causa sua se Alice è diventata così malvagia. L'attrice ha quindi discusso di questo con i giornalisti di Entertainment Weekly, condividendo il suo parere: "Non credo che avrà una crisi di identità per questo. La rende solo più arrabbiata. Penso che una persona normale avrebbe reagito molto peggio alla notizia che i suoi ricordi sono stati cancellati, ma Alice vive in un mondo tutto suo. È solo un altro lunedì per lei, le da solo un motivo in più per odiare il mondo e Safiyah, credo anche che Alice, per questo parlo spesso della sua resistenza, troverà un modo per prendere quello che le è successo e usarlo per far del male agli altri nelle prossime puntate".

In attesa di scoprire come continueranno le vicende dello show di The CW, vi segnaliamo questo poster dedicato a Batwoman 2.